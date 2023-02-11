محمود عباس يستقبل وزير الخارجية الجزائري عشية "مؤتمر دعم القدس" في مصر

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر إقامته بالقاهرة يوم السبت، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والوفد المرافق له.

واستعرض عباس خلال اللقاء، آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية عقد "مؤتمر دعم القدس" الذي ينطلق الأحد بالجامعة العربية في ظل الاستهداف الممنهج لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى استمرار الجرائم الإسرائيلية من قتل واستيطان وإجراءات أحادية الجانب.

وثمن UFHS مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وعلى دورها في المصالحة الفلسطينية.

من جانبه، قال الوزير لعمامرة إن اللقاء مع الرئيس كان هاما ونقلنا له تحيات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يحرص دائما على التواصل والتنسيق مع الرئيس محمود عباس، لمتابعة استحقاقات مخرجات "قمة الجزائر" لكيفية الحصول على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "قدمنا للقاهرة للمشاركة في مؤتمر دعم القدس ممثلا عن الرئيس تبون، ونأمل أن تكون مخرجات المؤتمر إيجابية، إضافة إلى الجهود في الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز".

وأكد أن الوفدين الجزائري والفلسطيني يتعاونان من أجل تحقيق مخرجات قمة الجزائر ونصرة القضية الفلسطينية.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن انعقاد "مؤتمر دعم القدس" جاء في الوقت المناسب، مؤكدا أن بلاده ستكون من الدول السباقة لدعم الجهود الفلسطينية، ودعم ما نصبو إليه لنصرة القدس والمقدسيين.

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