 
مباشر

تونس.. القضاء العسكري يحكم بسجن نائب سابق 7 أشهر

أخبار العالم العربي

تونس.. القضاء العسكري يحكم بسجن نائب سابق 7 أشهر
AP
تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqgs

قضت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس حضوريا بالسجن 7 أشهر لرئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" بالبرلمان المنحل، سيف الدين مخلوف.

وتمت محاكمة مخلوف في ما يعرف إعلاميا بقضية "غزوة مطار تونس قرطاج الدولي"، وفق ما أفادت به عضو هيئة الدفاع إيناس الحراث الجمعة.

جدير بالذكر أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس كانت قد أصدرت بتاريخ 20 يناير الماضي أحكامها في هذه القضية، والتي تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن والحرمان 5 سنوات من ممارسة مهنة المحاماة شملت نوابا آخرين من كتلة "ائتلاف الكرامة" والمحامي مهدي زغروبة المحسوب على الحزب المذكور.

وكان مخلوف قد صدر في شأنه حكما بالسجن سنة وشهرين مع النفاذ العاجل.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السادس