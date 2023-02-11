تونس.. القضاء العسكري يحكم بسجن نائب سابق 7 أشهر

قضت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس حضوريا بالسجن 7 أشهر لرئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" بالبرلمان المنحل، سيف الدين مخلوف.

وتمت محاكمة مخلوف في ما يعرف إعلاميا بقضية "غزوة مطار تونس قرطاج الدولي"، وفق ما أفادت به عضو هيئة الدفاع إيناس الحراث الجمعة.

جدير بالذكر أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس كانت قد أصدرت بتاريخ 20 يناير الماضي أحكامها في هذه القضية، والتي تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن والحرمان 5 سنوات من ممارسة مهنة المحاماة شملت نوابا آخرين من كتلة "ائتلاف الكرامة" والمحامي مهدي زغروبة المحسوب على الحزب المذكور.

وكان مخلوف قد صدر في شأنه حكما بالسجن سنة وشهرين مع النفاذ العاجل.

المصدر: وسائل إعلام تونسية