مصر.. محمد فؤاد يتعرض للنصب بمبلغ 12 مليون جنيه وجهات التحقيق تستعجل التحري

تعرض المطرب المصري محمد فؤاد للنصب بمبلغ 12 مليون جنيه من مجموعة من الأشخاص أوهموه بتأسيس شركة عقارية، وحصلوا منه على المبلغ المذكور ولم يلتزموا ببنود الاتفاق.

وحرر المطرب محمد فؤاد محضرا بقسم شرطة الشروق، اتهم فيه المشكو في حقهم، بالنصب عليه في مبلغ 12 مليون جنيه، واتهمهم بالمماطلة في دفع الفوائد، والإخلال بشروط التعاقد على تكوين شركة عقارية فيما بينهم.

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة استعجال التحريات في واقعة دعوى المطرب محمد فؤاد، ضد "م.م"، و"أ.ن"، و"أ.هـ"، و"هـ.م"، وآخرين، بمخالفة شروط التعاقد معه على تكوين شركة عقارية، والاستيلاء منه على مبلغ 12 مليون جنيه.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري