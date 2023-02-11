ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا إلى 84

ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 84، بعد إعلان مقتل طفل فلسطيني جراء الزلزال في ولاية غازي عنتاب التركية.

وأفاد سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، يوم السبت، بوفاة الطفل محمود شعبان (5 أعوام) في ولاية غازي عنتاب، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

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وكان السفير مصطفى أعلن مساء الجمعة عن وفاة فاتن غازي حسين صوالحة (48 عاما)، وابنتها (21 عاما)، وهدى سويد، وهيثم سويد، ومحمد سويد، وعامر دخل الله، في مدينة أنطاكيا، وغالبيتهم كانوا يعيشون في مخيم درعا للاجئين في سوريا، قبل انتقالهم إلى تركيا.

ولفت إلى أن عدد الضحايا من الفلسطينيين مرشح للارتفاع جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ووصل عدد الضحايا الفلسطينيين في تركيا إلى 33، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، منذ الاثنين الماضي، إلى أكثر من 24 ألفا منهم 20 ألفا و665 في تركيا، وأكثر من 3600 قتيل في سوريا.

المصدر: وفا