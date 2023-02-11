السوداني لأردوغان: مستمرون في تسيير الجسر الجوي لنقل المساعدات إليكم

أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلاله استمرار بلاده في تسيير الجسر الجوي لنقل المساعدات إلى تركيا.



وذكر بيان للحكومة العراقية أن "السوداني أعرب خلال الاتصال عن تضامن العراق شعبا وحكومة ورئاسات مع الشعب التركي وحكومته إزاء هذه الكارثة الإنسانية، وابتهل إلى الباري القدير أن يشمل الضحايا برحمته وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل".

وأضاف البيان نقلا عن السوداني قوله إن "العراق مستمر في تسيير الجسر الجوي لنقل المساعدات الطبية والإنسانية ومواد الإغاثة إلى المناطق المنكوبة، انطلاقا من روابط الأخوة وحسن الجوار والتآخي التي تجمع الشعبين العراقي والتركي".

ووفقا للبيان فإن أردوغان ثمن "المبادرة العراقية معبرا عن بالغ شكره وامتنانه للعراق شعبا وحكومة، كما أكد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين".



المصدر: RT