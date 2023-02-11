على متن طائرة محملة بمواد طبية.. مدير "الصحة العالمية" يصل الى مطار حلب

وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى مطار حلب الدولي اليوم السبت على متن طائرة محملة بالإمدادت الطبية الطارئة، وفق ما أفادت وكالة "سانا".

وقال غيبرييسوس للصحافيين من المطار: "أحضرنا 35 طنا من المعدات الطبية الحيوية اللازمة للتعامل مع الحاجات الأساسية للمصابين المتضررين جراء الزلزال".

وأكد المسؤول الأممي أن "الصحة العالمية" ستواصل تقديم الدعم "عبر إحضار المزيد من الإمدادات الطارئة"، مشيرا إلى أن شحنة اليوم هي "الأولى وستليها شحنة أخرى غدا" محملة بأكثر من ثلاثين طنا من المعدات والأجهزة الطبية.

🚨 || رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من مطار حلب الدولي: أحضرنا 35 طنا من المعدات الطبية الحيوية اللازمة للتعامل مع الحاجات الأساسية للمصابين المتضررين جراء الزلزال.#زلزال_شرق_المتوسط#زلزال_سورياpic.twitter.com/LuNIjHZCBt — درعا نت (@daraa_net_2020) February 11, 2023

وشدد على أن المنظمة تعتزم "توفير الإمدادت الطارئة خصوصا تلك المهمة لإدارة الصدمات (التروما) لدى الأشخاص المتضررين من الزلزال".

ومن المطار توجه غيبريسوس إلى مدينة حلب حيث اطلع على عمليات إزالة الأنقاض للأبنية المنهارة في أحد أحيائها.

ويعتزم غيبرييسوس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سورية، القيام بجولة مع وزير الصحة السوري حسن غباش ومحافظ حلب على بعض المستشفيات ومراكز الإيواء في مدينة حلب التي تضررت بشدة جراء الزلزال.

وقال الغباش الذي كان في استقبال مدير المنظمة في تصريحات للصحفيين، إن زيارة غيبريسوس مهمة للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الزلزال والنقص الموجود بشكل فعلي في المعدات الطبية والأدوية بالمشافي، معولا على قدرة المنظمة على "إمدادنا بها لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة".

وحسب أحدث معلومات، خلف الزلزال 4487 قتيلا وأكثر من 7 آلاف مصاب في عموم سوريا.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام سورية