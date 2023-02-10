جمارك مطار القاهرة تحبط 3 محاولات لتهريب مشغولات ذهبية ومخدرات

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولتين لتهريب مشغولات ذهبية ومخدرات على متن رحلتين قادمتين من الإمارات وأوغندا وإيطاليا.

وذكر بيان لجمارك مطار حصلت RT على نسخة منه أن "سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام أحبطت محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية من المشغولات الذهبية، كما تم ضبط راكبين مصريين بحوزتهما شرائط لعقاقير مخدرة".

وأضاف البيان أن "المحاولة الأولى كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي حيث مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة المختصين تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون مشغولات معدنية وسط الملابس بالحقائب. وبعد التفتيش يدويا كشف عن وجود كمية من المشغولات الذهبية مخفاة وسط الملابس وباستكمال التفتيش من قبل لجنة معينة

وعد ووزن وتحريز المضبوطات والتي بلغ وزنها حوالي 700 غراما وكانت عبارة عن 20 سلسلة و27 زوج حلق و3 فردة حلق و2 كوليه وأسورة ودلاية".

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RT

وأكمل أن "الحالتين الثانيتين كانتا بالتنسيق مع ادارتي مكافحة المخدرات والبحث الجنائي بالمطار حيث تم ضبط راكب مصري أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميلانو، بحوزته 47 شريطا لعقاقير مخدرة باجمالي 603 قرص، كما تم ضبط راكب مصري آخر أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من عنتيبي بحوزته 10 شرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات بإجمالي 99 قرصا، حيث تم إحالة المتورطين للنيابة العامة".

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT