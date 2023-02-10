مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى دمنهور إلى 4 أشخاص

ارتفع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى من 4 طوابق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة المصرية إلى 4 وفيات، و24 إصابة.

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وتواصل قوات الحماية المدنية بالبحيرة جهودها لإزالة آثار انهيار المنزل والبحث عن المفقودين.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الدفع بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار مكون من 4 طوابق، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بداخله، ظهر اليوم الجمعة، بشارع أبو الريش في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

المصدر: اليوم السابع