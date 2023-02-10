 
مباشر

مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى دمنهور إلى 4 أشخاص

أخبار العالم العربي

مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى دمنهور إلى 4 أشخاص
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uq9w

ارتفع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى من 4 طوابق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة المصرية إلى 4 وفيات، و24 إصابة.

إقرأ المزيد
انهيار ثاني عقار في مصر والقوات تحاول السيطرة على الوضع
انهيار ثاني عقار في مصر والقوات تحاول السيطرة على الوضع

وتواصل قوات الحماية المدنية بالبحيرة جهودها لإزالة آثار انهيار المنزل والبحث عن المفقودين.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الدفع بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار مكون من 4 طوابق، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بداخله، ظهر اليوم الجمعة، بشارع أبو الريش في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس