مصر.. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى دمنهور إلى 4 أشخاص
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ارتفع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى من 4 طوابق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة المصرية إلى 4 وفيات، و24 إصابة.
وتواصل قوات الحماية المدنية بالبحيرة جهودها لإزالة آثار انهيار المنزل والبحث عن المفقودين.
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الدفع بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار عقار مكون من 4 طوابق، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بداخله، ظهر اليوم الجمعة، بشارع أبو الريش في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
المصدر: اليوم السابع