حزب الله اللبناني: نضع كل إمكانياتنا في خدمة سوريا حكومة وشعبا بعد الزلزال

أعلن حزب الله اللبناني وضع كل إمكانياته في خدمة "الحكومة السورية وشعبها اللذين ما بخلا يوما بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في كافة محنه"، داعيا إلى توسيع تقديم المساعدات.

وجاء في بيان لحزب الله أنّه "أمام المأساة الكبيرة التي حصلت في سوريا بسبب الزلزال المدمر الذي قضى فيه آلاف الضحايا من الرجال والنساء والأطفال، وهُدّمت فيه الأحياء ودُمّرت فيه المباني وأصيب به عشرات آلاف الجرحى فضلا عن عشرات آلاف المشردين والمنكوبين الذين باتوا بلا مأوى في ظلّ الظروف المناخية القاسية، فإنّ مسؤوليتنا الشرعية والإنسانية تقتضي أن نضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها الذين ما بخلوا يومًا بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في كافة محنه".

وأضاف البيان: "قد عملنا خلال الأيام الماضية على جمع المساعدات الغذائية والدوائية والإسعافية وغيرها من الإحتياجات الضرورية من خلال الجمعيات والمؤسسات المعتمدة، ولكن نظرًا الى حجم الكارثة الكبير وعلى الرغم من الظروف الخاصة التي يعيشها الشعب اللبناني فإننا ندعو إلى أوسع مشاركة في هذه الحملة الإنسانية".

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وتابع البيان "ندعو الراغبين في تقديم الإعانات إلى التوجه إلى مراكز الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية في كلّ المناطق، اضافة إلى إيداع المعونات المالية في فروع القرض الحسن ليتم وضعها لاحقًا بخدمة الدولة السورية وأجهزتها الحكومية".

المصدر: موقع العهد الإخباري