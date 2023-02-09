من يتحمل مسؤولية عدم وصول المساعدات لمنكوبي زلزال سوريا؟

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إلى إيصال المساعدات إلى كل المناطق السورية المنكوبة وتنحية الخلافات السياسية لضمان حصول السوريين على الدعم العاجل بعد الزلزال المدمر.

بهذا الصدد أضاف بيديرسون أنه بحث مع مسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تأثير العقوبات على جهود نقل المساعدات إلى المحتاجين.

يأتي ذلك فيما أعلنت مصادر محلية من المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق شمال غرب البلاد دخول أول قافلة مساعدات بعد مرور أربعة أيام على الزلزال المدمر.

فما حقيقة المواقف الغربية بشأن عدم عرقلة العقوبات للمساعدات الانسانية؟ وهل تنجح جهود الأمم المتحدة في إيصال المساعدات بالوقت المناسب؟

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