مصر.. القبض على الـ"تيك توكر" لوشا في قضية خطيرة

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الـ"تيك توكر" محمد عبد الحميد الشهير بـ"لوشا" في منطقة الهرم، على ذمة قضية حكم عليه فيها بالسجن 10 سنوات.

ورحلت قوات الشرطة "لوشا" إلى مركز الشرطة لتنفيذ حكم غيابي بالسجن في قضية خطف كان متهما فيها سابقا.

ويقدم "لوشا" محتوى وصفه البعض بالتحريض على العنف والجريمة من خلال مقاطع فيديو على موقع "تيك توك" الذي يتابعه فيه أكثر من مليون شخص.

وطالبه بعض متابعيه بتغيير المحتوى السيئ الذي يقدمه، والذي وصفه أشخاص بالـ"محتوى الصايع"، كما يدعوه البعض بـ"أصيع شاب على "تيك توك".

كما أثار المحتوى الذي يقدمه "لوشا" على مواقع التواصل الاجتماعي غضب عدد كبير من الجمهور بسبب أعمال البلطجة التي يصفها وأسلوبه الذي لا يليق بالمتابعة من المراهقين.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري