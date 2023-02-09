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صحيفة: الحكومة السورية تعلن عن تسيير قافلة مساعدات إلى إدلب

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صحيفة: الحكومة السورية تعلن عن تسيير قافلة مساعدات إلى إدلب
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نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر مطلعة أن الحكومة السورية تستعد لإرسال قافلة محملة بالمساعدات إلى إدلب الخارجة عن سيطرة الحكومة عبر معبر سراقب.

وأوضحت المصادر للصحيفة أن "القافلة تنتظر فقط وجود ممثلي منظمات الأمم المتحدة لتسليمهم المساعدات".

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وأضافت المصادر أن الجانب السوري أبلغ الجانب الأممي بأنه "في حال تأخرت المنظمات الدولية في أداء واجباتها وتسلم المساعدات، فإن سوريا لن تتردد في إدخال هذه المساعدات وحدها لمساعدة الأهالي المنكوبين".

وأكدت أن "المفاوضات وصلت إلى نقطة التفاهم، والمساعدات الإنسانية ستدخل عبر معبر سراقب بعد غد السبت على أبعد تقدير".

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية

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