مدير مرصد الزلازل في الأردن يعلق على التحذيرات من زلزال مدمر

طمأن مدير مرصد الزلازل في الأردن، غسان سويدان، سكان المملكة وأكد عدم صحة الأخبار المتداولة حول قرب وقوع زلزال مدمر في الأردن.

ونقل موقع "خبرني" عن سويدان أنه "من ناحية علمية لا يوجد شيء يسمى تنبؤ بالزلازل"، وأشار إلى أن الزلزال يحدث فجأة ودون سابق إنذار.

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جاء تصريح سويدان تعليقا على ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين في الأردن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تحذيرات عن وقوع زلزال مدمر في البلاد.

وضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7,8 درجات على مقياس ريختر فجر الإثنين جنوب تركيا وامتدت اهتزازاته إلى شمال سوريا، مخلفا عددا ضخما من الضحايا بين قتيل وجريح في البلدين.

المصدر: "خبرني"