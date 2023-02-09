شؤون المسجد النبوي توضح دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي في السعودية أن دخول امرأتين غير مسلمتين إلى ساحات المسجد بلباس غير مناسب لخصوصية المكان، "كان عن طريق الخطأ".

وذكرت الوكالة السعودية ذلك في إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء المنصرم، وأكدت أنه تم إفهامهما ما هو متّبع بخصوصية وقدسية المسجد النبوي، فضلا عن تعريفهما برسالة المسجد النبويّ.

وذكرت الوكالة أن الفتاتين أبديتا تفهمهما لإرشادات العاملين وعبّرتا عن شكرهما وتقديرهما على ما وجدتاه من حسن التعامل.

وبيّنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي سعيها لتعزيز السبل والإجراءات التوعوية والإرشادية التي تؤكّد على خصوصية المكان وقدسيته، لتفادي تكرار ذلك في المستقبل.

وقالت الوكالة أيضا إنها تؤكد بالتشارك مع الجهات العاملة في المسجد النبوي الشريف حرصها على مراعاة خصوصية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسخير الإمكانات كافة لراحة وطمأنينة الزوار والمصلين، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

المصدر: عكاظ