فريق مصري وحيد يدخل شمال غرب سوريا لإنقاذ المتضررين من الزلزال

أعلن مدير إدارة الإعلام في الدفاع المدني السوري، محمد الشبلي، وصول فريق مصري وحيد يتكون من حوالي 17 شخصا إلى شمالي سوريا لإنقاذ المتضررين من الزلزال.

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وأوضح أن الأطباء المصريين وبينهم مقدمو الخدمة الصحية ومتخصصون في رفع الأنقاض وإنقاذ وانتشال الضحايا من أسفلها، هم الوحيدون الذين تمكنوا من الدخول إلى مناطق شمال وغرب سوريا.

وأضاف الشبلي إن الدفاع المدني السوري تقدم بالشكر والتقدير للشعب المصري بناء على جهود الفريق التقني الوحيد الذي دخل إلى مناطق صعبة متضررة بشكل كبير جدا بسبب آثار الزلزال المدمر والذي أسقط آلاف الضحايا حتى الآن .

وأشار الشبلي إلى أن الفريق التقني المصري يعمل في هذه الأثناء في الميدان لانتشال وإنقاذ أكبر عدد من الضحايا، حيث يعمل منذ مجيئه ودخوله سوريا على إنقاذ أكبر عدد والقيام بالمهام الإنسانية الكبيرة التي يقدمها منذ وصوله إلى المناطق المتضررة.