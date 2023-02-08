سوريا توجه رسالة لمصر بعد وصول طائرات الجيش المصري لدمشق

ثمن مستشار الحكومة السورية عبد القادر عزوز، دعم مصر لبلاده في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

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وقال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إن مصر اتخذت موقفا كبيرا ولم يكن مجرد وعود لكن واقع عملي، داعيا دول العالم أن تحذو حذو مصر في هذا الإطار.

وأضاف أن الغرب يتذرع بالأوضاع على الحدودية السورية التركية لعدم تقديم المساعدات، مؤكدا أن جميع الموانئ التي تخضع لسيطرة الدولة السورية تعمل بانتظار ويمكن من خلالها إيصال المساعدات.

وشدد على أن سلطات بلاده لا تعيق عمل المنظمات الإنسانية، وتسمح بوصول المساعدات للمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة.

ووجه الدفاع المدني السوري، الشكر لمصر على مد يد العون لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "شكراً لمصر وللشعب المصري على موقفهم السبّاق في تلبية نداء السوريين المنكوبين في شمال غربي سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة لقدوم فريق تقني من الاختصاصيين لدعم عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، ومن الأطباء لتقديم الرعاية الطبية".

وضرب زلزال بقوّة 7,8 درجة تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا إلى وفق آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطات عن مقتل 7108 أشخاص، فضلا عن إصابة 40 ألفا و910 أشخاص.

بينما تشير أحدث الإحصائيات عن زلزال سوريا، إلى أكثر من 2000 قتيل حتى الآن، علما بأن كل هذه الأرقام سواء المتعلقة بسوريا أو تركيا غير نهائية.

وهبطت 3 طائرات نقل عسكرية للقوات الجوية المصرية في مطار دمشق، وأفرغت حوالي 52 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية.

المصدر: الشروق