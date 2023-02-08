اللقطات الأولى للطائرات العسكرية المصرية في سوريا وتركيا

كشفت صحيفة "الوطن" السورية عن الصور الأولى لوصول الطائرات العسكرية المصرية إلى دمشق محملة بالمساعدات.

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وهبطت 3 طائرات نقل عسكرية للقوات الجوية المصرية في مطار دمشق، وأفرغت حوالي 52 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن مصر أرسلت 5 طائرات عسكرية، تحمل موادًا إغاثية وطبية، ومساعدات للشعبين التركي والسوري. وعرض موسى اللقطات الأولى لإحدى الطائرات المصرية العسكرية التي مُحمّلة بالمساعدات إلى الأراضي التركية.

وكان عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر، ومقرر لجنة مصر العطاء خالد أمين قد دعا الأطباء الاخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة للتوجه إلى سوريا.

ودعا أمين أطباء التخدير والطوارئ والجراحات المختلفة الراغبين في تقديم الدعم الطبي للمصابين داخل سوريا، والتواصل لتسجيل بياناتهم في قائمة الاستعداد وذلك لحين التنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية المصرية.

وأعلن نقيب الأطباء في مصر حسين خيري، أن النقابة تواصلت مع السفير بسام درويش سفير سوريا في مصر للوقوف على احتياجات الداخل السوري من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تواصلت النقابة العامة للأطباء مع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة للتنسيق نحو دعم الشعب السوري الشقيق بالمساعدات الإنسانية المختلفة لتخفيف مآسي وتوابع الزلزال المدمر الذي لحق بسوريا.

المصدر: الوطن السورية + RT