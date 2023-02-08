نداء عاجل للأطباء المصريين بالتوجه إلى سوريا.. ومصادر تؤكد توجه أول فريق طبي

دعا عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر، ومقرر لجنة مصر العطاء خالد أمين الأطباء الاخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة للتوجه إلى سوريا.

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ودعا أمين أطباء التخدير والطوارئ والجراحات المختلفة الراغبين في تقديم الدعم الطبي للمصابين داخل سوريا، والتواصل لتسجيل بياناتهم في قائمة الاستعداد وذلك لحين التنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية المصرية.

وأعلن نقيب الأطباء في مصر حسين خيري، أن النقابة تواصلت مع السفير بسام درويش سفير سوريا في مصر للوقوف على احتياجات الداخل السوري من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تواصلت النقابة العامة للأطباء مع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة للتنسيق نحو دعم الشعب السوري الشقيق بالمساعدات الإنسانية المختلفة لتخفيف مآسي وتوابع الزلزال المدمر الذي لحق بسوريا.

وأكد الدكتور حسين خيري أن لجنة مصر العطاء وجميع لجان نقابة الأطباء جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري المدني الشريك والمساهم للحكومة في تقديم الدعم أوقات الأزمات سواء داخل مصر أو خارجها، وأن توجه لنقابة الأطباء نحو دعم الأشقاء السوريين هو من مبدأ ترتيب شدة الاحتياج للظروف الاقتصادية الأصعب التي يمر بها الشعب السوري مقارنة بتركيا.

وأكد مصادر لـRT أن أول دفعة من الأطباء والمتخصصين لدعم عمليات الإغاثة وصلت إلى سوريا.

المصدر: RT