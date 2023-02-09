سوريا.. تحذير من استغلال عصابات خطف الأطفال كارثة الزلزال

حذر مدير مركز "عدالة" لحقوق اللاجئين في تركيا، أحمد قطيّع، من أمر خطير وخاصة في الشمال السوري قد يتمثل باستغلال عصابات خطف الأطفال كارثة الزلزال.

ووجه قطيع رسالة للأجهزة الأمنية في المناطق التي ضربها الزلزال في الشمال السوري، بوجود عصابات للإتجار بالبشر، تقوم برصد وملاحقة واختطاف الأطفال ممن لم يتم التعرف عليهم بحجة أنهم من أقربائهم.

وقال قطيّع لموقع "تركيا بالعربي" أنه وفي ظل الانشغال الكبير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تحت الركام، هناك من يترصد من بعيد للوصول إلى أطفال مجهولي الهوية لخطفهم.

وأضاف أن هناك عصابة يتم رصدها حاليا من قبل قوات الأمن في الشمال السوري.

وأهاب بكل من يجد طفلا مجهول الهوية إبقاءه في مكان أمن ريثما يتم الوصول إلى أهله الحقيقيين، حيث أن العصابات تنشر صور لأطفال تم العثور عليهم من قبل أشخاص آخرين، ومن ثم تدّعي في منشوراتها أنه طفلهم أو قريبهم وبالتالي يتم خطف الطفل.

المصدر: موقع "تركيا بالعربي"