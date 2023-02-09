وزير الصحة السوري يدعو لاستدامة الدعم "لأن التداعيات ستكون طويلة الأمد"

بحث وزير الصحة السوري حسن الغباش مع مدير منظمة الصحة العالمية الإقليمي أحمد المنظري سبل دعم القطاع الصحي في سوريا، وأشار إلى "أهمية استدامة الدعم لأن التداعيات ستكون طويلة الأمد".

وبحث الغباش مع المنظري تقديم الاستجابة جراء الزلزال الذي ضرب عددا من المحافظات السورية فجر الإثنين الماضي.

وأبدى المنظري استعداد المنظمة لتقديم الدعم من أجل تجاوز نتائج الزلزال والخروج منه بأقل الخسائر.

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ونقلت وكالة "سانا" عن الغباش أنه أشار إلى "احتياجات القطاع الصحي في سوريا وضرورة رفده بالتجهيزات الطبية والإسعافية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في علاج المصابين، إضافة إلى المساعدات الدوائية"، ولفت إلى "أهمية استدامة الدعم لأن التداعيات ستكون طويلة الأمد".

المصدر: "سانا"