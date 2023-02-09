رعب في مصر بعد تحول لون مياه البحر للأسود عقب الزلزال المدمر

أثيرت حالة من الرعب والفزع في مصر لليوم الثالث على التوالي بعد تغير لون مياه البحر للأسود، عقب زلزال تركيا المدمر.

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وتداول عدد كبير من النشطاء في مصر، منشورات حول تغير مياه البحر للون الأسود لسبب مجهول، حيث أكد البعض أن هذا اللون ظهر يوم الاثنين 6 فبراير عقب وقوع زلزال تركيا المدمر.

وقال بعض النشطاء: "مازال بحر إسكندرية لونه أسود يا تري غضب من ربنا ولا حزناً على زلزال تركيا وسوريا".

ولليوم الثالث على التوالي، استمرت أعمال إصلاح الهبوط الأرضي والانشقاق الذي تعرض له رصيف شاطئ إدوارد خراط بمنطقة سيدي بشر، من قبل هيئة حماية الشواطئ بالإسكندرية بالتنسيق مع حي المنتزه أول، وبتعاون مع شركة المقاولون العرب، حيث جرى صباح اليوم وضع صبة خرسانية لتدعيم رصيف وسور الكورنيش، بعد حدوث انشقاقات أرجعها البعض إلى الزلزال المدمر.

المصدر: القاهرة 24 + RT