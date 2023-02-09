موريتانيا تكشف مصدر الأموال لشراء الطائرة الرئاسية

قالت الحكومة الموريتانية، إن الطائرة التي اشترتها الرئاسة مؤخرا تم اقتناؤها بـ"هبة سخية" من دولة الإمارات.

وشكر وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد أشروقة، الإمارات على تمويل صفقة الطائرة وعلى وقوفها الدائم مع موريتانيا، ووصف الطائرة بأنها "رمز سيادي".

وأشار إلى أنها كانت تنقص البلاد منذ زمن طويل، موضحا أن "اقتناء هذه الطائرة تم وفقا لمسطرة الصفقات العمومية الوطنية".

الشقيقة الإمارات 🇦🇪 تُواصل مُساعدة بلادنا ، حيثُ تسلمت حكومتنا، طائرة رئاسية خاصة من طراز (Boeing Bussiness Jet 737)، اقتنتها بموجب صفقة مع شركة إماراتية مختصة في مجال الطيران.#موريتانيا_لايفpic.twitter.com/GsgI9JSdEe — موريتانيا لايف (@mauritaniaalive) February 7, 2023

وتسلمت الحكومة الموريتانية مطلع الأسبوع الحالي، طائرة رئاسية خاصة من طراز Boeing Bussiness Jet 737، اقتنتها بموجب صفقة مع شركة إماراتية مختصة في مجال الطيران.

وتجول الوفد الحكومي الموريتاني في الطائرة، للاطلاع على الخصائص الفنية التي تتمتع بها، مع شروح قدمتها الشركة التي اقتنت الطائرة بموجب صفقة مع الحكومة الموريتانية، وصلت قيمتها إلى 24,9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 900 مليون أوقية جديدة.

المصدر: "صحراء ميدايا"