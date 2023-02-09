السعودية..الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز ردود يتثير تفاعلا برده على امرأة مديونة بمبلغ كبير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ورد فعله خلال استقباله مواطنين في إمارته.

وأبرز مغردون عبر "تويتر" رد الأمير على امرأة طلبت منه سداد دينها البالغ 30 ألف ريال سعودي (نحو 8000 دولار) قائلا لها: "أبشري، الـ30 ألف جتك".

بكلمات ثلاث فقط لاغير هي { آمر ، ابشر ، على خشمي }

يستقبل الامير #حسام_بن_سعود امير منطقة #الباحه بها أهالي المنطقه . pic.twitter.com/QoEqq112lN — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) February 8, 2023

كما تداولوا تصريحا لأمير الباحة خلال توقيع على طلب قائلا: "هذا راح عليه بيته من الغرق قالوا له أطلع وطلعوه في غرفتين مو معقوله غرفتين، يأمنوا له سكن".

سقط عليه منزله بسبب الأمطار فأُمن له منزل ولكنه من غرفتين لم تكفياه.

فذهب لأمير #الباحة فوجد ما كان متيقن منه :

" مو معقولة غرفتين أمنوا يأمنون له سكن "

استمع لهذا المقطع وتأمل فيه لتعرف نعمة القادة والولاة حفط الله الأمير #حسام_بن_سعود وكل الأسرة الكريمة.

جزاكم الله عنا خيرًا 💚 pic.twitter.com/ixrXxeNd2E — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) February 8, 2023

وأشاروا إلى ثلاث كلمات كان يرددها الأمير حسام، حيث علق مغرد قائلا: "بكلمات ثلاث فقط لا غير هي {آمر، ابشر، على خشمي} يستقبل الأمير حسام بن سعود أمير منطقة الباحة بها أهالي المنطقة".

( أبشر ، على خشمي ، جتك ، تأمر أمر )

هذه العبارات وغيرها من عبارات جبر الخواطر نسمعها من ولاة أمرنا حفظهم الله..

وهذا ديدنهم مع المواطن..

صاحب السمو الملكي الامير الدكتور #حسام_بن_سعود أمير #منطقة_الباحة يجسد ذلك واقعاً في زيارته لمحافظة #قلوة

نسأل الله لهم التوفيق والسداد pic.twitter.com/FlnMjadzf1 — المستشار والمدرب : صالح الحميدي (@salhmidii) February 8, 2023

المصدر: "تويتر"