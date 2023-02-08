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لافروف يصل السودان للقاء البرهان

أخبار العالم العربي

لافروف يصل السودان للقاء البرهان
Globallookpress Ameer Al-Mohammedawi/dpa
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السودان بزيارة عمل، حيث سيلتقي برئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان يوم الخميس.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن لافروف من المقرر أن يجري مباحثات كذلك مع نظيره السوداني علي الصادق علي ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو.

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وأوضحت الخارجية أنه "من المخطط لمناقشة الجوانب الرئيسية من التعاون الروسي السوداني المتعدد الأوجه، وكذلك القضايا الدولية والإقليمية الملحة مع التركيز على ضرورة إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه من المقرر أيضا تركيز الاهتمام بشكل خاص على التحضير للقمة الروسية الإفريقية الثانية، التي من المقرر أن تعقد في مدينة سان بطرسبورغ في يوليو المقبل.

وجدير بالذكر أن هذه هي أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الروسي للسودان منذ عام 2014.

المصدر: تاس

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