القائم بأعمال السفارة السعودية لدى تركيا: إجلاء 45 سعوديا والبحث عن مواطنة مفقودة

أفاد القائم بأعمال سفارة السعودية في تركيا محمد بن يوسف الحربي بأن السفارة نجحت في عملية إجلاء ما يقارب 45 سعوديا من المقيمين بتركيا، وجار البحث عن مواطنة مفقودة.

وفي تصريحات لصحيفة "سبق"، أكد الحربي أن المواطنين السعوديين الين تم إجلاؤهم لم يصابوا بأي مكروه جراء الزلازل.

وأوضح أن السفارة تواصل البحث عن سيدة يعتقد أنها في عمارة سكنية أثناء وقوع الزلزال حسب إفادة أقاربها، مضيفا: "خصصت السفارة فريق متابعة منذ حدوث الزلزال، وانتقلنا إلى أقرب نقطة وهي مدينة أضنة، وتابعنا من هناك واتصلنا بالمواطنين، وأعلنا أكثر من مرة أرقام الطوارئ، وقدمنا لهم المساعدات طوال يوم أمس، وأحضرناهم للفندق، ونرتب رحلات سريعة لهم وأول دفعة عادت للسعودية".

وأكمل: "الحمد لله لا يوجد إصابات ولا وفيات، مجرد تلقينا بلاغًا من عائلة سيدة مقيمة بأنطاكيا إحدى المناطق المتضررة من الكارثة وذهبنا هناك فور تلقينا البلاغ".

وأردف: "وقفت بنفسي على المبنى الذي يعتقد أن السيدة السعودية كانت تقطنه، وتابعت أعمال رفع الركام، ونبحث في صحة المعلومات، وكتبنا بشكل رسمي للسلطات التركية للبحث في المبنى، ونعمل بكل طاقتنا، ونتمنى أن تكون بصحة جيدة".

المصدر: "سبق"