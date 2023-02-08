الجزائر.. أحكام جديدة قاسية بالسجن بحق السعيد بوتفليقة وعدد من رجال الأعمال

قضت محكمة جزائرية اليوم الأربعاء بعقوبة السجن لمدة 12 عاما بحق السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بو تفليقة في قضية فساد كبيرة.

كما قضت بالسجن ايضا 12 عاما بحق الرئيس السابق لمنتدى رجال الاعمال "الأفسيو" علي حداد.

وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري بحق السعيد بوتفليقة وحداد.

وبالمقابل أدانت المحكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت 15 سنة حبسا نافذا و12 سنة لرجل الأعمال أحمد معزوز مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري.

كما تقرر تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا بحق الإخوة كونيناف (طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم) و15 سنة لكونياف سعاد مع الأمر بالقبض الدولي عليها وتوقيع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محمد بعيري.

وإلى ذلك أدانت المحكمة ابراهيم طحكوت بـ10 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا لكل من وناصر وحميد ورشيد مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري.

وقررت المحكمة تعويضا للخزينة العمومية بمبلغ قدره 400 مليار دينار جزائري.

وقد كشقت التحقيقات عن إجراء السعيد بوتفليقة 4352 مكالمة هاتفية ورسالة نصية مع باقي المتهمين. ووجود ملفات هامة في القضية المنظورة، تتضمن حقائق خطيرة وفسادا "رهيبا" بتبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، وإساءة استغلال الوظيفة، وإخفاء أموال ناتجة عن جريمة فساد.

المصدر: الشروق الجزائرية