السوداني للأسد: دعمنا للسوريين ليس فضلا أو منّة

أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد، قدم فيه التعازي والمواساة بضحايا الزلزال الذي وقع فجر الاثنين.

كما أعلن السوداني وفقا لبيان حكومي "تضامن العراق شعبا وحكومة ورئاسات مع الشعب السوري وقيادته في هذا المصاب الأليم، داعيا الباري القدير بأن يتغمد الضحايا بوافر رحمته، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".

وقال السوداني بحسب البيان إن "العراق وانطلاقا من الواجب الإنساني، وروابط الإخوة التي تجمع شعبي البلدين، بادر إلى تقديم الدعم للأشقاء السوريين من غير فضل أو منة، في مجال الدفاع المدني وإرسال الفرق الطبية والمساعدات الإنسانية العاجلة، من الوقود والمواد الإغاثية الطبية والصحية والغذائية".

وأكد رئيس الحكومة العراقية على "أهمية أمن سوريا واستقرارها، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

المصدر: RT