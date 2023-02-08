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نائب الرئيس التركي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 5894 قتيلا و34810 جرحى

كيم جونغ أون يعزي الأسد بضحايا الزلزال

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كيم جونغ أون يعزي الأسد بضحايا الزلزال
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بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برقية تعزية للرئيس السوري بشار الأسد بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وجاء في برقية التعزية: "بالنيابة عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حكومة وشعبا، أعرب عن تعازيّ لكم ولحكومة وشعب سوريا ولشعوب المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر والذي تسبب في خسائر فادحة في الأرواح".

كما أعرب كيم عن ثقته بأن سوريا حكومة وشعبا بقيادة الأسد ستتغلب على الأضرار الناجمة عن الزلزال في أسرع وقت ممكن، وستستقر حياة المتضررين.

وفجر أمس الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة تركيا وسوريا، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين، كما دمر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

المصدر: نوفوستي

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تغطية لتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا.. اليوم الثالث