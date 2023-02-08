الجيش المصري يصدر بيانا حول إرساله 5 طائرات عسكرية إلى سوريا وتركيا (فيديو)

أعلنت القوات المسلحة المصرية تفاصيل إرسال 5 طائرات عسكرية بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى تحمل مساعدات طبية عاجلة لتركيا وسوريا لمجابهة آثار الزلزال المدمر.

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وقال البيان: "تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم أبناء تركيا وسوريا فى محنتهم ومساعدتهم فى تخفيف آثار الزلزال المدمر بالإضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين".

وتابع البيان: "أقلعت خمس طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء البلدين لمساعدتهم فى تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر".

ونوّه البيان: "هذا وأعرب المسؤولون بالدولتين عن تقديرهم للجهود المصرية والمساندة التى تقدمها الحكومة المصرية للسيطرة على الأوضاع المتفاقمة جراء هذا الزلزال المدمر".

واختتم بيان الجيش المصري: "يعد الدعم المصري المقدم للجانبين التركي والسوري تأكيداً على أهمية الدعم الإنساني لمجابهة حوادث الظواهر الطبيعية بما يسهم فى دعم علاقات الترابط والتآخي بين الشعوب لتجاوز المحن".

المصدر: RT