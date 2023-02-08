 
مباشر
عاجل
إعلام سوري: هزة أرضية ارتدادية تضرب مدينة حلب

انزلاق صخرة عملاقة على أحد المنازل الفلسطينية بسبب زلزال تركيا (صور)

أخبار العالم العربي

انزلاق صخرة عملاقة على أحد المنازل الفلسطينية بسبب زلزال تركيا (صور)
arab48.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upov

انزلقت إحدى الصخور الكبيرة، باتجاه أحد المنازل الفلسطينية، في قرية الجاروشية، شمال طولكرم، إثر الهزة الأرضية التي ضربت مناطق شمال فلسطين، ليلة أمس.

انزلاق صخرة عملاقة على أحد المنازل الفلسطينية بسبب زلزال تركيا (صور)

 حيث ضرب ليلة أمس هزة أرضية بقوة 4.4 درجات، مناطق شمال الضفة الغربية، واعتبرها بعض الخبراء الجيولوجيون، نتيجة ارتدادية، للهزة الأرضية التي ضربت شمال سوريا، وتركيا.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: هزة أرضية جديدة شعر بها سكان فلسطين
وسائل إعلام: هزة أرضية جديدة شعر بها سكان فلسطين
انزلاق صخرة عملاقة على أحد المنازل الفلسطينية بسبب زلزال تركيا (صور)

ووقع مركز الهزة في المنطقة الواقعة بين مدينتي طوباس، وطولكرم، شمالي الضفة الغربية، في المنطقة المعروفة جيولوجيا، بصدع "الفارعة-الكرمل"، ووصلت تردداتها إلى مدينة القدس.

 ولم يسجل وقوع إصابات أو ضحايا.

 

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا.. اليوم الثالث