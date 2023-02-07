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حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تتجاوز 8000 قتيل وعشرات آلاف الجرحى

وسائل إعلام: هزة أرضية جديدة شعر بها سكان فلسطين

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: هزة أرضية جديدة شعر بها سكان فلسطين
AFP
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع هزة أرضية جديدة شعر بها سكان فلسطين.

وأفاد مراسلنا بأن السكان في منطقة القدس شعروا بالهزة.

وأشار المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إلى أن هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة نابلس.

وسائل إعلام: هزة أرضية جديدة شعر بها سكان فلسطين

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هزة أرضية، ضربت الليلة، فلسطين، وشعر بها المواطنون في عدة محافظات بينها رام الله والبيرة ونابلس.

وأشار مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس إلى أن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر يوم أمس الاثنين، وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 7800 قتيل.

هذا وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن قوة الهزة التي شعر بها السكان في الضفة بلغت 4 درجات على مقياس ريختر.

في حين أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مركز الهزة الأرضية هو نابلس، وبلغت قوته 4.4  ريختر.

وسائل إعلام: هزة أرضية جديدة شعر بها سكان فلسطين

يتبع..

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