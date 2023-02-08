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سفير العراق الجديد يباشر مهامه في موسكو

أخبار العالم العربي

سفير العراق الجديد يباشر مهامه في موسكو
RT
سفير العراق الجديد يباشر أعماله في موسكو
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باشر سفير العراق الجديد في موسكو، قحطان طه خلف الجنابي، اليوم الأربعاء، مهامه.

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والجنابي من مواليد بغداد 1965، وعمل مستشارا في الحكومة العراقية للفترة 2006-2009. وسفيرا في وزارة خارجية العراق عام 2009.

ثم شغل منصب سفير العراق لدى سريلانكا للفترة 2010-2014، وسفير غير مقيم للعراق لدى المالديف للفترة 2011-2014، وسفير للعراق لدى بلغاريا 2015-2017، وسفير لدى المملكة العربية السعودية 2018- 2021.

كما عمل وكيلا لوزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف للفترة 2020-2023.

المصدر: RT

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