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وفد أمني قطري رفيع المستوى يزور السجون المصرية

أخبار العالم العربي

وفد أمني قطري رفيع المستوى يزور السجون المصرية
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أعلنت وزارة الداخلية المصرية استقبالها وفدا قطريا أمنيا رفيع المستوى من قيادات وزارة الداخلية القطرية خلال الفترة من 5 - 8 فبراير الجاري.

وفد أمني قطري رفيع المستوى يزور السجون المصرية
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وتناولت الفعاليات وفقا للداخلية المصرية بحث سبل تعزيز آليات التعاون ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات بين وزارتي الداخلية في البلدين في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك .

وقد تضمن برنامج الزيارة عددا من اللقاءات والزيارات الميدانية لأكاديمية الشرطة ومقري الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وقد تم تنظيم جولات تفقدية للوفد لإطلاعهم على المهام والقدرات والإمكانيات التي تتمتع بها تلك المواقع.

وفد أمني قطري رفيع المستوى يزور السجون المصرية

كما قام الوفد بزيارة مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بقطاع الحماية المجتمعية واطلعوا على ما يذخر به من إمكانيات وتجهيزات جعلته في مرتبة الريادة وفقا للمقايس العالمية المعتمدة في مجال التنفيذ العقابي.

وفد أمني قطري رفيع المستوى يزور السجون المصرية

وقام الوفد القطري بالتعرف على أطر الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء وسبل تأهيلهم في النواحي التعليمية والتثقيفية والسلوكية والفنية والمهنية والرياضية .

وأعرب الوفد القطري خلال لقاء وزير الداخلية المصري عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، وأثنوا على ما شاهدوه من قدرات وإمكانات تقنية وعلمية وبحثية وتدريبية بقطاعات الوزارة المختلفة، وتطلعهم للاستفادة من تلك الإمكانات لصقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية القطرية في مختلف المجالات التدريبية.

المصدر: RT

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