لواء سابق بالجيش المصري يتحدث عن ضربة قوية وجهتها الصين لأمريكا

علق اللواء السابق بالجيش المصري سمير فرج، على أزمة المنطاد الصيني الذي جاب الأجواء الأمريكية لمدة 4 أيام، وتسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين عقب استهدافه وإسقاطه.

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وقال سمير فرج خلال حوار عبر فضائية صدى البلد المصرية: إن هذا المنطاد قام بالتصوير الجوي في منطقة مونتانا الأمريكية؛ حيث توجد القوة الاستراتيجية الجوية الأمريكية والمخزون النووي.

وأضاف اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي: أن المنطاد الصيني ظل لمدة 4 أيام في الأجواء الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا المنطاد يمثّل نجاحًا علميًا، وتطورًا تكنولوجيًّا لبكين.

واستكمل سمير فرج تعليقًا على أزمة المنطاد الصيني: قرصة ودن لأمريكا؛ الصين بتقولهم إحنا جينالكم وفوقكم.

وفي سياق آخر، أكد فرج أن تصنيفات القوة العسكرية جاءت على رأسها أمريكا ثم روسيا والصين فالهند ثم بريطانيا وكوريا الشمالية، وحلت مصر رقم 14 عالميا، والأولى عربيا وفي الشرق الأوسط وذلك وفق موقع غلوبال فاير باور المختص بتصنيفات قوة الجيوش.

وأشار إلى أن الجيش المصري مستعد وجاهز لمواجهة أي أزمات في هذا السياق، لافتا إلى أن تصنيف قوة الجيوش يكون وفق 60 عاملا للتقييم.

وأوضح اللواء سمير فرج: أن القواعد الأمريكية لا تماثل قاعدة محمد نجيب المصرية وهي الأكبر في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مصر تمتلك سادس أكبر قوة بحرية حول العالم، ومصر هي ثامن دولة حول العالم امتلاكا للقوة الجوية، والرابعة حول العالم من حيث الطائرات الهليكوبتر.

المصدر: صدى البلد