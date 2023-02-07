مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بالمساعدات إلى سوريا وتركيا

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإرسال 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك، بعد اتصال أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان على خلفية الزلزال المدمر.

وصرح المتحدث باسم الرئيس المصري أحمد فهمي، أن السيسي أعرب خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيسين عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما أكد الرئيس المصري تضامن مصر مع سوريا وتركيا وشعبيهما في هذا المصاب الأليم، مشيرا إلى توجيهاته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا وتركيا.

المصدر: RT