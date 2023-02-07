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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 5434 قتيلا وأكثر من 31 ألف جريح

مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بالمساعدات إلى سوريا وتركيا

أخبار العالم العربي

مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بالمساعدات إلى سوريا وتركيا
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإرسال 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا.

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السيسي يتصل بالرئيس السوري بشار الأسد لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال المدمر
السيسي يتصل بالرئيس السوري بشار الأسد لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال المدمر

وجاء ذلك، بعد اتصال أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان على خلفية الزلزال المدمر.

وصرح المتحدث باسم الرئيس المصري أحمد فهمي، أن السيسي أعرب خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيسين عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما أكد الرئيس المصري تضامن مصر مع سوريا وتركيا وشعبيهما في هذا المصاب الأليم، مشيرا إلى توجيهاته بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا وتركيا.

المصدر: RT

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تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. لحظة بلحظة