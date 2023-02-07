رئيس الوزراء السوري يتخذ قرارا عاجلا لمنع " كارثة جديدة" في جبلة

قال رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس أنه أصدر قرارا فوريا بإغلاق الطرق المؤدية إلى المباني المتضررة في مدينة جبلة، حتى لا تتسبب بكارثة جديدة، في لحظة ما.

وأكد عرنوس خلال تفقده للدمار في مدينة جبلة أنه وجه محافظة اللاذقية بتقديم ما يضمن سير عمليات الإنقاذ في مدينة جبلة.

كما تفقد عرنوس أوضاع العائلات المتضررة التي تمت استضافتها في مركز إيواء ملعب مدينة جبلة الذي يضم نحو 1000 شخص، وتم تجهيزه بالتعاون بين مجلس المدينة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ونادي جبلة الرياضي.

وأضاف " بدأت المساعدات تصل إلى سوريا من الدول الصديقة والشقيقة، ونحن نوجهها إلى مواقع الحاجة في حلب واللاذقية بشكل مباشر، وكل الجهود تنصب في تأمين حاجات أهلنا في أسرع وقت ممكن".

يذكر أن زلزالا مدمرا بقوة 7.4 ضرب فجر يوم أمس الاثنين، مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن آلاف الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: سانا