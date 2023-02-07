الأردن يعلن انقطاع الاتصال بـ3 من مواطنيه في أنطاكيا التركية

قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها تتابع ومن خلال وحدة مركز العمليات وبالتنسيق مع سفارتي الأردن في سوريا وتركيا، أوضاع الأردنيين في البلدين عقب الزلزال الذي تعرضا له.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، إن وحدة مركز العمليات تتابع ثلاث حالات لمواطنين أردنيين انقطع الاتصال بهم في مدينة أنطاكيا التركية، موضحا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن اثنين من المفقودين أشقاء، ويقطنون في مبنى سكني تعرض لأضرار جراء الزلزال، وما زالت عمليات البحث والتحري جارية للتحقق من أوضاعهما.

وبين أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على مواطن ثالث كان يقيم في أحد الفنادق وهو في حالة صحية جيدة، مؤكدا أن وحدة مركز العمليات في الوزارة تتابع ومن كثب وبالتنسيق مع السفارات الأردنية في كل من دمشق وأنقرة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين هناك، وعلى تواصل دائم معهم لتقديم كافة أنواع المساعدة الممكنة، ولطمأنة ذويهم.

وتشير تقديرات مستقلة إلى وجود قرابة 25 ألف أردني في تركيا، معظمهم يقطن المدن الكبرى شمالي البلاد خصوصا اسطنبول.

المصدر: "رؤية نيوز"