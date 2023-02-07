ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء زلزال سوريا وتركيا

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن مقتل 55 فلسطينيا في سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة أمس الاثنين.

إقرأ المزيد

وأفاد سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى في تصريح صحفي، "بوفاة اللاجئ محمد صالح الأبطح، وزوجته، وابنته، واثنين من أحفاده من سلقين بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، واللاجئ إسماعيل عبد الرازق موسى وأطفاله الثلاثة، واللاجئ عبد الله عارف أحمد وزوجته وأطفاله الأربعة في منطقة جنديرس شمال حلب، واللاجئ يوسف سليمان غازي وزجته وابنتيه في المنطقة نفسها".

وجرى انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب، وآخر من منطقة جنديرس. وتقع 3 مخيمات فلسطينية ضمن دائرة الزلزال، وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية بسوريا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر أمس، بقوة بلغت 7.8 درجة، إلى 4800 قتيل، وآلاف المصابين، إضافة لدمار هائل بالممتلكات.

ويتوقع أن ترتفع هذه الحصيلة غير النهائية، إذ لا يزال عدد كبير جدا من الأشخاص تحت الأنقاض.

المصدر: وكالة شهاب