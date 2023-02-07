 
مباشر
عاجل
أولى طائرات الإغاثة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني تغادر المملكة باتجاه تركيا وسوريا

ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء زلزال سوريا وتركيا

أخبار العالم العربي

ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء زلزال سوريا وتركيا
AP
مواطنون يساعدون رجال الإنقاذ للبحث عن أشخاص تحت ركام البنايات المهدمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upfj

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن مقتل 55 فلسطينيا في سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة أمس الاثنين.

إقرأ المزيد
وزارة الصحة السورية تعلن عن 812 حالة وفاة و1449 إصابة جراء الزلزال المدمر
وزارة الصحة السورية تعلن عن 812 حالة وفاة و1449 إصابة جراء الزلزال المدمر

وأفاد سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى في تصريح صحفي، "بوفاة اللاجئ محمد صالح الأبطح، وزوجته، وابنته، واثنين من أحفاده من سلقين بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، واللاجئ إسماعيل عبد الرازق موسى وأطفاله الثلاثة، واللاجئ عبد الله عارف أحمد وزوجته وأطفاله الأربعة في منطقة جنديرس شمال حلب، واللاجئ يوسف سليمان غازي وزجته وابنتيه في المنطقة نفسها".

وجرى انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب، وآخر من منطقة جنديرس. وتقع 3 مخيمات فلسطينية ضمن دائرة الزلزال، وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية بسوريا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر أمس، بقوة بلغت 7.8 درجة، إلى 4800 قتيل، وآلاف المصابين، إضافة لدمار هائل بالممتلكات.

ويتوقع أن ترتفع هذه الحصيلة غير النهائية، إذ لا يزال عدد كبير جدا من الأشخاص تحت الأنقاض.

المصدر: وكالة شهاب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. لحظة بلحظة