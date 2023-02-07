كشف رئيس الجالية المصرية في تركيا عادل راشد، أنه تم إنقاذ 4 مصريين بينهم طفل من تحت الأنقاض في تركيا عقب الزلزال المدمر الذي وقع صباح أمس الاثنين.

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وقال راشد، إنه "تم إخراج 3 مصريين من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي التركية، بينهم طالبتان الأولى تدعى ريم والثانية سهيلة بنفس المنطقة"، موضحا أنه تم نقل الطالبات المصريات من سكن الطلاب إلى مكان آخر آمن.

وأضاف أن "عمليات الإنقاذ مستمرة لإخراج شخص يدعى محمد عثمان وزوجته من تحت الأنقاض، في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن "السلطات التركية نجحت في إخراج ابنهما، وهما من محافظة المنوفية"، مشيرا إلى أن الطفل على قيد الحياة.

وأكد أن المصريين الذين يعيشون بالولايات المنكوبة في تركيا عددهم يتراوح من 450 إلى 500 مصري، موضحا أن الزلزال ضرب 10 ولايات مختلفة في تركيا، وعقب حدوثه تم التواصل مع جميع المصريين بتلك الولايات.

من جانبه، أكد نادر فتوح مسؤول اللجنة الإعلامية للجالية المصرية في تركيا، أن السلطات التركية أنقذت 3 طلاب مصريين من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر، فيما لا يزال البحث جاريا عن رابع.

ووفقا لتصريحات مسؤول اللجنة الإعلامية، فإن الطالب أصيب بكسر في قدمه، ويتلقى الرعاية الطبية حاليا.

المصدر: صدى البلد + مصراوي