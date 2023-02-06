الإعلان عن وجود مصريين تحت الأنقاض في زلزال تركيا

كشف عضو الهيئة الإدارية باتحاد الطلاب المصريين بتركيا نور الدين محمود، تفاصيل تأثر مصريين بتركيا بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا صباح اليوم الاثنين.

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وقال عضو الهيئة الإدارية باتحاد الطلاب المصريين بتركيا، إن هناك 3 مصريين من أسرة واحدة مكونة من أب وأم وطالب، تحت الأنقاض الآن بعد حدوث الزلزال، مشيرا إلى أنهم في ولاية سكندرون.

وأكد عضو الهيئة الإدارية باتحاد الطلاب المصريين بتركيا، أنهم يتواصلون مع كافة الطلاب والأسر المصرية المقيمة بالولايات الجنوبية التركية، والتي شهدت آثار الزلزال للاطمئنان على الجميع، مؤكدا أيضا عدم وجود حالات وفيات نهائيًا.

وأشار نور الدين محمود، عضو الهيئة الإدارية باتحاد الطلاب المصريين بتركيا، إلى أن المعلومات التي وصلت حتى الآن وجود 3 مصريين تحت الأنقاض، وهناك متابعة مستمرة لباقي الجالية في أنحاء تركيا، موضحًا: هذه الحالات مختفية مما يرجح وجودهم تحت الأنقاض.

ووقعت هزة أرضية بقوة 7.8 درجات في وسط تركيا، شعر بها سكان دمشق وبيروت وبغداد، بحسب ما أفادت به خدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.

ووفقا للبيانات، فإن مركز الزلزال الثاني الذي تم تسجيله في الساعة 10:24 بتوقيت غرينيتش، كان على بعد 10 كيلومترات جنوب مدينة البستان.

ويتم تصنيف الهزة الأرضية على أنها "مدمرة"، كما قدر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل قوة الزلزال الجديد بـ 7.7 درجات، كما قدرها المسح الجيولوجي الأمريكي بـ 7.5 درجات.

المصدر: القاهرة 24