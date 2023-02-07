 
مباشر

مصر تعلق على وقف رحلاتها إلى تركيا

أخبار العالم العربي

مصر تعلق على وقف رحلاتها إلى تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upeo

قال مصدر داخل وزارة الطيران المدني في مصر، إن حركة الطيران مع دولة تركيا لم تتأثر نهائيا بالزلزال الذي ضرب تركيا صباح أمس.

إقرأ المزيد
تغطية لتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا.. اليوم الأول
تغطية لتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا.. اليوم الأول

وأكد المصدر أن وزارة الطيران سيرت رحلتين إلى مطار إسطنبول، حيث كانت الرحلة الأولى في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، والثانية الساعة 2.30 بعد الظهرـ ولم يتم إخطارنا بوقف حركة الطيران إلى مطار إسطنبول من جانب السلطات التركية.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية، أمس، تعليق 170 رحلة جوية في إسطنبول بعد الزلزال.

وحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تقديم التعازي لـ الشعبين التركي والسوري، في ضحايا حادث زلزال تركيا، والذي تسبب في سقوط الآلاف من القتلى والجرحى، وتدمير العديد من المنازل والمباني.

المصدر : القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. لحظة بلحظة