مصر تعلق على وقف رحلاتها إلى تركيا

قال مصدر داخل وزارة الطيران المدني في مصر، إن حركة الطيران مع دولة تركيا لم تتأثر نهائيا بالزلزال الذي ضرب تركيا صباح أمس.

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وأكد المصدر أن وزارة الطيران سيرت رحلتين إلى مطار إسطنبول، حيث كانت الرحلة الأولى في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، والثانية الساعة 2.30 بعد الظهرـ ولم يتم إخطارنا بوقف حركة الطيران إلى مطار إسطنبول من جانب السلطات التركية.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية، أمس، تعليق 170 رحلة جوية في إسطنبول بعد الزلزال.

وحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تقديم التعازي لـ الشعبين التركي والسوري، في ضحايا حادث زلزال تركيا، والذي تسبب في سقوط الآلاف من القتلى والجرحى، وتدمير العديد من المنازل والمباني.

المصدر : القاهرة 24