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لافروف في العراق: نجري استعدادات لعقد لقاء بين بوتين والسوداني

أخبار العالم العربي

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته إلى بغداد، عن إجراء استعدادات لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني.

جاء ذلك خلال زيارة لافروف إلى العراق ولقائه رئيس الوزراء العراقي، حيث قال خلال اللقاء: "نحن سعداء للغاية بوجودنا هنا مرة أخرى. أود أن أنقل لكم، بادئا ذي بدء، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحارة، وهو يتذكر محادثتكما نهاية العام الماضي، ويأمل، بناء على نتائج الاتصال اليوم، أن نعد للقائكما".

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وكان لافروف قد أجرى في وقت سابق محادثات مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ووزير الخارجية فؤاد حسين.

ويتوجه وزير الخارجية الروسي بعد ذلك إلى زيارة كل من مالي وموريتانيا والسودان.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تحدث نهاية نوفمبر الماضي عبر الهاتف مع رئيس الوزراء العراقي وهنأه على تولي منصبه، فيما ناقش الطرفان بعد ذلك الأوضاع في شمال العراق في ظل هجمات تركيا وإيران، وكذلك تطرق الطرفان إلى قضايا تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

المصدر: نوفوستي

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