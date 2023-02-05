بمشاركة 8 دول..انطلاق مناورات التمرين الجوي المختلط "رماح النصر2023" في السعودية

انطلقت يوم السبت، مناورات التمرين الجوي المختلط "رماح النصر2023" في نسختها الثالثة بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، بمشاركة ثماني دول.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن التمرين الذي تنفذه القوات الجوية الملكية السعودية يهدف إلى تعزيز مفهوم العمل المشترك وبناء التحالفات لدى جميع القوات العسكرية والدول الشقيقة والصديقة، ورفع مستوى الأداء والجاهزية القتالية للوحدات المشاركة، بتنفيذ عمليات مشتركة تحاكي واقع التهديدات القائمة والمحتملة في بيئة عملياتية متعددة الأبعاد.

من جهته، قال قائد مركز الحرب الجوي اللواء الطيار الركن خالد الحربي، لأن تمرين "رماح النصر" يسهم في تعزيز العلاقات العسكرية للقوات المشاركة والدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ على المستويات كافة بين القوات المشاركة، بالإضافة إلى توحيد مفاهيم العمليات الجوية المشتركة، وقياس مستوى جاهزية العمل المشترك على المستوى التكتيكي.

وأضاف أن التمرين يشهد مشاركة دولية واسعة، تمثلت في البحرين، والأردن، وباكستان، وقطر، واليونان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مشاركة أفرع القوات المسلحة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، بالإضافة إلى ثلاث دول ملاحظة هي الإمارات والكويت، وسلطنة عمان.

المصدر: "واس"