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الحوثيون يتهمون أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص بحصار الشعب اليمني

أخبار العالم العربي

الحوثيون يتهمون أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص بحصار الشعب اليمني
AP
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اتهم حسين العزي، نائب وزير خارجية حكومة صنعاء والقيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية، أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه لليمن، بحصار الشعب اليمني.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب حسين العزي: "الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) ومبعوثه الخاص (هانس غروندبرغ) متهمان رسميا بحصار الشعب اليمني".

وأضاف: "قبل قليل امتنعت آلية الأونفيم عن ترخيص إحدى السفن من دون أي مبرر في محاولة رخيصة ومبتذلة للظهور بملكية أكثر من الملك لدرجة أن السعودية نفسها باتت أكثر تعاونا..إن هذا التعسف لا شك سيكلف الأمم المتحدة الكثير..إنذار أخير".

وأردف: "على الأمم المتحدة وقف إعاقاتها فورا أو إلغاء دور الأونفيم وترك التحالف يعترض سفن الشعب اليمني وسيكون لكل حادث حديث..أما أن تعيق الأمم المتحدة سفن اليمنيين نيابة عن دول العدوان، فهذا مرفوض وغير مقبول بالمطلق".

المصدر: RT

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