الحوثي يعلق "ساخرا" على تحليق المنطاد الصيني فوق الأراضي الأمريكية

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد علي الحوثي، على تحليق المنطاد الصيني فوق الأراضي الأمريكية.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد علي الحوثي: "أمريكا ترفض دخول منطاد صيني في بعض مناطقها رغم أنه كما قيل للطقس، بينما تسمح لجنودها بانتهاك سيادة البلدان، بل واحتلالها وإرهابها".

وأضاف: "إن أمريكا تستقبح ما تستحسن لنفسها ما هو أكبر، ولا مناص للعالم من ذلك إلا بالسعي لنظام دولي تعددي الاقطاب والتوجهات بدلا عن جرائم أمريكا وإرهابها المستمر".

أمريكا ترفض دخول منطاد صيني في بعض مناطقها

بينما تسمح لجنودها بانتهاك سيادةالبلدان بل واحتلالها وإرهابها

ان امريكا تستقبح

ما تستحسن لنفسها ما هو أكبر

ولامناص للعالم من ذلك

الا بالسعي لنظام دولي تعددي الاقطاب والتوجهات

بدلا عن جرائم امريكا وارهابها المستمر — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 3, 2023

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم البنتاغون، إنه تم رصد منطاد استطلاع فوق أراضي الولايات المتحدة، طار من جزر ألوتيان عبر أراضي كندا ووصل إلى ولاية مونتانا الأمريكية.

ونقلت شبكة NBC الأمريكية عن رايدر قوله: "حددت قواتنا منطاد استطلاع على ارتفاع عال فوق البر الرئيسي للولايات المتحدة وتم تتبعه خلال اليومين الماضيين".

وأضاف: "نراقب ذلك عن كثب"، مشيرا إلى أنه "فور اكتشاف المنطاد، اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات للوقاية من جمع معلومات حساسة".

وأكد البنتاغون، أنه يتم تتبع تحركات المنطاد من قبل قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، ويعتقد الجيش الأمريكي أن المنطاد صيني، وأشارت وزارة الدفاع، إلى أنه لم يتم إسقاط المنطاد بسبب تشكيله خطرا بالسقوط في مناطق مأهولة بالسكان.

وأوضح ممثل عن وزارة الخارجية الصينية أن "المنطاد وصل من الصين والغرض منه ذو طبيعة مدنية، ولا سيما أنه يستخدم لأبحاث الأرصاد الجوية" ووفقا له، "بسبب الرياح الغربية القوية، فقدت السيطرة على المنطاد وانحرف عن المسار المحدد".

المصدر: أ ف ب + RT