مراسلتنا: صافرات الإنذار تدوي في مدينة سديروت ومستوطنات غلاف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومنطقة غلاف غزة، حسبما نقلت مراسلتنا.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، عن إصابة مستوطنة، من سكان سديروت بجروح طفيفة جراء سقوطها أثناء الهروب إلى الغرف المحصنة.

وأشارت الصحف الإسرائيلية، إلى أن سبب تفعيل صفارات الإنذار في سديروت، هو ناجم عن طلقات نارية من قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "يقول سكان سديروت أنهم سمعوا رشقات نارية من سلاح ثقيل من داخل القطاع".

وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أنه على ما يبدو أنها نيران سلاح ثقيل أطلقت من غزة وليس صاروخا، أو أن الصفارات انطلقت بسبب خلل فني.

كما قال مراسل صحيفة "معاريف" العبرية، إنه بحسب التحقيقات الأولية، لم يتم إطلاق أي صاروخ من قطاع غزة.

كما أكد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء": "في أعقاب الإنذار الذي سمع في الدقائق القليلة الماضية في سديروت، لم يتلق مركز الاتصال 101 التابع لنجمة داود الحمراء أي مكالمات بشأن الضحايا، باستثناء امرأة تبلغ من العمر 30 عاما انهارت مع القلق وتعالج من قبل فرق نجمة داود الحمراء".

وفي وقت سابق من يوم أمس، أفاد مراسلنا، بإنطلاق صفارات الإنذار في غلاف غزة، وسط أنباء عن إسقاط طائرة مسيرة في أجواء مستوطنة سديروت.

وقالت القناة "14" العبرية إن القبة الحديدية اعترضت بصاروخين طائرة مُسيرة تسللت إلى أجواء مستوطنة سديروت وتم إسقاطها.

المصدر: RT