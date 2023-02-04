السعودية تحدد 14 دولة لابتعاث المواطنين بهدف الدراسة

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في السعودية، عن أسماء 14 دولة متاحة لابتعاث المواطنين.

وبحسبما ذكرت صحيفة "عكاظ"، فقد كشف مركز خدمات الابتعاث في "التعليم"، أن دول الابتعاث المتاحة في برنامج خادم الحرمين الشريفين 14 دولة، وهي الآتية: "الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، والهند، وماليزيا، وسنغافورة، والصين، واليابان، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وهولندا، وسويسرا، وأستراليا".

وأوضحت "عكاظ" أن عدد الجامعات المعتمدة لابتعاث السعوديين يبلغ 491 جامعة في 247 مدينة في الدول الـ14 المتاحة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بـ144 جامعة في 84 مدينة، تلتها الصين بـ75 جامعة في 24 مدينة، ثم بريطانيا بـ69 جامعة في 34 مدينة، وألمانيا بـ34 جامعة في 18 مدينة، ثم فرنسا بـ32 جامعة في 12 مدينة، فأستراليا بـ28 جامعة في 15 مدينة، تلتها إيطاليا بـ27 جامعة في 10 مدن، ثم سويسرا بـ20 جامعة في 14 مدينة، وهولندا بـ15 جامعة في 14 مدينة، وكوريا الجنوبية بـ14 جامعة في 5 مدن، وجاءت اليابان بـ13 جامعة في 5 مدن، ثم ماليزيا بـ9 جامعات في 6 مدن، فالهند بـ8 جامعات في 5 مدن، وأخيراً سنغافورة بـ3 جامعات في مدينة واحدة.

المصدر: "عكاظ"