بسلاح بلاستيكي..محاولة سطو "غبية" لمحل صرافة في الأردن (فيديوهات)
محاولة سطو غريبة من نوعها شهدتها محافظة الزرقاء الأردنية، حيث فشل شخصان بسرقة محل صرافة تحت تهديد مسدس بلاستيكي، فقاما بإضرام النار داخل المحل ولاذا بالفرار.
وأفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بأنه ورد بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء بمحاولة شخصين مجهولين سلب موظفي أحد محال الصرافة في محافظة الزرقاء تحت التهديد إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك وقاما بإشعال النار داخل المحل والفرار من المكان، لافتا إلى أنه وفور تلقي البلاغ وجمع المعلومات من مسرح الجريمة جرى التعميم على مواصفات الشخصين والمركبة التي بحوزتهما ونشر الدوريات ونقاط الغلق في محيط المنطقة.
وأوضح أن إحدى دوريات البحث الجنائي تمكنت وبعد مدة وجيزة من مشاهدة المركبة المشبوهة وجرى إيقافها وضبط الشخصين المشتبه بهما وضبط بحوزتهما مسدس بلاستيكي استخدماه في محاولة السطو.
وبالتحقيق معهما اعترفا بالتخطيط بالاشتراك لتنفيذ عملية السلب إلا أنهما لم يتمكنا من سرقة أية مبالغ مالية وأشعلا النار داخل المحل ولاذا بالفرار وستتم إحالتهما لمدعي عام محكمة أمن الدولة.
#الأردن : محاولة سطو فاشلة على صرافة في #الزرقاء بعدما قام 2 من اللصوص أحدهما معه مسدس بمحاولة إخافة الموظفين الذين لم يستجيبوا له فقاموا بإضرام النار والهروب ! pic.twitter.com/LK33yaYTYT— موطني (@Mawteeni) February 3, 2023
#عاجل | #فيديو.. سلاح بلاستيكي وإشعال للنار.. محاولة سطو فاشلة على محل صرافة في #الزرقاء.— جريدة الغد (@AlghadNews) February 3, 2023
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المصدر: صحيفة "الغد"