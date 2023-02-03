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الأردن.. اختناق طفلتين بدخان مدفأة غاز في جرش

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الأردن.. اختناق طفلتين بدخان مدفأة غاز في جرش
Globallookpress
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توفيت طفلتان، اليوم الجمعة، إثر اختناقهما بمدفأة غاز في منطقة ريمون بمحافظة جرش الأردنية، بحسبما أفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي لقناة "المملكة".

وفي التفاصيل، جرى إسعاف الطفلتين إلى مستشفى جرش الحكومي إلا أنهما فارقتا الحياة داخل المستشفى، وعلى أثر ذلك فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الواقعة.

بدوره، قال مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم، إن "الطفلتين تبلغان 15 و16 عاما وأن سبب الوفاة هو الاختناق".

يشار إلى أن منطقة ريمون تقع ضمن حدود بلدية المعراض وتبعد 8 كيلومترات غرب محافظة جرش.

المصدر: وكالة عمون

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