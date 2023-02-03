الكويت.. القبض على مصريين نفذا سرقات على مدى عام كامل

ألقت قوات الشرطة الكويتية القبض على مقيميْن من الجنسية المصرية، وذلك لسرقتهما ما يقدر بـ 100 دراجة هوائية، وفقًا لما أفادت به صحيفة الأنباء الكويتية.

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وعن طريقة ضبط المصرييْن بدأت القصة عندما قامت قوات المباحث في محافظة حولي الكويتية بتفتيش غرفة مصريين ضبط أحدهما متلبسًا بسرقة دراجة هوائية.

وفوجئت قوات الشرطة الكويتية خلال مداهمتها غرفة المصريين بوجود 13 دراجة كانا بصدد بيعها عبر الإنترنت، حيث اعترف المصريان بأن اجمالي الدراجات التي سرقاها على مدار أكثر من عام تقدر بنحو 100 دراجة قاما بتصريفها وبيعها بربع قيمتها الحقيقية.

وقال مصدر أمني لـ صحيفة الأنباء الكويتية إن تعدد بلاغات سرقة دراجات هوائية من منازل وافدين في نطاق محافظة حولي الكويتية دفع رجال المباحث إلى تشكيل فريق عمل، حيث تمت مشاهدة شخص يدخل إلى إحدى البنايات ويخرج منها بدراجة هوائية.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه بعد تلقي البلاغات وعمل فريق البحث للقبض على الجاني، تم ضبطه، وتبين أنه من مواليد 1985، وبالتحقيق معه قال إنه وآخر يدعى “أ. س ” -قد ضُبِط لاحقًا- قاما وعلى مدار الأشهر الماضية بالتنقل بين العمارات وأنهما كانا يسرقان الدراجات التي يتركها السكان أمام مساكنهم، أو يربطانها في السلم وإن استلزم الأمر يكسران الأقفال.

المصدر: الأنباء